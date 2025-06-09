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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Екстренер "Шахтаря" очолив "Кривбас"

Патрік ван Леувен став новим керманичем криворізького клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен / © ФК Кривбас

"Кривбас" оголосив про призначення Патріка ван Леувена на посаду головного тренера команди.

Контракт із 55-річним нідерландським фахівцем підписано на три роки, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

Останнім місцем роботи ван Леувена був "Металіст 1925" – харківський клуб відсторонив його від виконання обов'язків керманича команди у середині травня цього року за тур до завершення сезону Першої ліги.

Раніше Патрік також очолював луганську "Зорю" (2022-2023) та донецький "Шахтар" (2023). Біля керма "гірників" він провів лише 12 офіційних матчів.

На посаді головного тренера криворіжців ван Леувен замінив Юрія Вернидуба, який вирішив не подовжувати контракт з клубом.

"Кривбас" у сезоні УПЛ-2024/25 фінішував на п'ятому місці, не зумівши пробитися до єврокубків.

Зазначимо, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Турецький фахівець Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі", Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся", а Віталій Пономарьов змінив "Рух" на ЛНЗ, який звільнив Романа Григорчука.

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

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