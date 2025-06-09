Экс-тренер "Шахтера" возглавил "Кривбасс"

Патрик ван Леувен / © ФК Кривбасс

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"Кривбасс" объявил о назначении Патрика ван Леувена на пост главного тренера команды.

Контракт с 55-летним нидерландским специалистом подписан на три года, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Последним местом работы ван Леувена был "Металлист 1925" – харьковский клуб отстранил его от исполнения обязанностей наставника команды в середине мая этого года за тур до завершения сезона Первой лиги.

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Ранее Патрик также возглавлял луганскую "Зарю" (2022-2023) и донецкий "Шахтер" (2023). У руля "горняков" он провел всего 12 официальных матчей.

На посту главного тренера криворожцев ван Леувен заменил Юрия Вернидуба, который решил не продлевать контракт с клубом.

"Кривбасс" в сезоне УПЛ-2024/25 финишировал на пятом месте, не сумев пробиться в еврокубки.

Отметим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Турецкий специалист Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", а Виталий Пономарев сменил "Рух" на ЛНЗ, который уволил Романа Григорчука.

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Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).