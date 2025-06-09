Україна уразила аеродром "Саваслейка" у РФ: які результати

Атака по Росії / © ТСН.ua

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Сили оборони України 9 червня атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії. Там були уражені два ворожі військові літаки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження по аеродрому «Саваслейка» у ніч на 9 червня завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони України.

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Генштаб акцентував, що росіяни використовують цей аеродром для ударів по території України. З нього, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

«За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).Результати бойової роботи уточнюються», — йдеться в заяві.

Зауважимо, вранці 9 червня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога та ракетна небезпека через зліт у РФ МіГ-31К.

Нагадаємо, цієї ж ночі був уражений російський завод «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Українська сторона зазначила, що це «дуже жирна ціль», адже завод задіяний у циклі ракетобудування, включно з «Іскандерами».

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До слова, напередодні, 7 червня, українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.