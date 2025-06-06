Українські військові вдарили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво": деталі від Генштабу

Пожежа в Енгельсі

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У ніч на 6 червня Сили оборони України завдали вогневого ураження по важливих військових об’єктах РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, під удар потрапив аеродром «Енгельс» у Саратовській області, де концентрується стратегічна авіація ворога. Також уражено аеродром «Дягілєво» в Рязанській області — базу повітряних заправників і винищувачів супроводу.

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Унаслідок удару по «Енгельсу» зафіксовано влучання щонайменше в три резервуари з паливно-мастильними матеріалами, що спричинило масштабну пожежу й задимлення. У районі цілей пролунали десятки вибухів. На «Дягілєво» спостерігалася активність ворожої ППО та пожежа в зоні ураження. Інформація уточнюється.

«Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території російської федерації та тимчасово окупованих районах України», — йдеться в повідомленні.

Атаку зазнав і логістичний пункт 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії РФ поблизу населеного пункту Кульбаки Курської області.

До операції були залучені підрозділи ЗСУ, ГУР Міноборони та інші складові Сил оборони.

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«Удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Генштабі заявили, що російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.