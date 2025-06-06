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Украинские военные ударили по аэродромам Энгельс и Дягилево: детали от Генштаба
Украинские военные атаковали стратегические аэродромы РФ накануне вражеского массированного обстрела. Поражены базы бомбардировщиков и резервуары с топливом.
В ночь на 6 июня Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по важным военным объектам РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В частности, под удар попал аэродром «Энгельс» в Саратовской области, где концентрируется стратегическая авиация врага. Также поражен аэродром «Дягилево» в Рязанской области — база воздушных заправщиков и истребителей сопровождения.
В результате удара по «Энгельсу» зафиксировано попадание как минимум в три резервуара с горюче-смазочными материалами, что вызвало масштабный пожар и задымление. В районе целей прозвучали десятки взрывов. На «Дягилево» наблюдалась активность вражеской ПВО и пожар в зоне поражения. Информация уточняется.
«Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории российской федерации и временно оккупированных районах Украины», — говорится в сообщении.
Атаке подвергся и логистический пункт 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии РФ вблизи населенного пункта Кульбаки Курской области.
К операции были привлечены подразделения ВСУ, ГУР Минобороны и другие составляющие Сил обороны.
«Удары по военной инфраструктуре будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе заявили, что российские захватчики стремительно теряют технику и живую силу на поле боя.