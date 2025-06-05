Есть продукты, которые почти не содержат калорий / © Pixabay

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Если вы хотите похудеть, не нужно голодать и сидеть на строгих диетах, нужно просто правильно выбирать продукты питания.

Легкие салаты, сочные фрукты и хрустящие овощи не только очень полезны, но и помогают похудеть. Вы можете есть вволю эти продукты, потому что у них почти нет калорий. Согласно классификации пищевых продуктов, низкокалорийна пища с показателем энергетической ценности не выше 100 ккал на 100 граммов.

Калорий меньше всего в следующих продуктах:

Брокколи

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Брокколи — источник пользы. Этот зеленый овощ богат питательными веществами, включая витамины С, В2 и В6, а также железо, кальций, магний и цинк. Прекрасно подходит для фигуры, поскольку в 100 граммах брокколи всего 34 калории.

Цветная капуста

Овощ содержит только 28 калорий на 100 граммов, но богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Цветная капуста доступна не только в белом, но и фиолетовом и зеленом цветах.

Перец

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Этот овощ содержит много витамина С, магния, калия и антиоксидантов, защищающих наши клетки. Перец, содержащий 23 калории на 100 граммов, действительно очень легок и отлично подходит для перекуса, если вы следите за фигурой.

Руккола

С точки зрения питательной ценности руккола является лучшим выбором по сравнению с салатом айсберг. В ней много витамина С, железа и калия, а также всего 30 калорий на 100 граммов. Она также содержит вторичные растительные вещества, которые эффективны против рака и опухолевых клеток. Благодаря своему слегка острому вкусу, руккола придает салатам особую пикантность.

Помидор

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Помидоры содержат много воды — и всего 18 калорий на 100 граммов. Томат содержит антиоксидант ликопин, который придает ему красный цвет. Этот так называемый каротиноид оказывает противовоспалительное действие в организме человека. Кроме того, помидоры являются ценным источником калия и витамина С.

Арбуз

Арбуз на 95% состоит из воды, что делает его низкокалорийной пищей для похудения. Фруктовые волокна содержат много витаминов А и С, а в 100 г арбуза около 30 калорий. Фрукт быстро насыщает и потому является легким десертом после основного приема пищи.

Зеленый горошек

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Сахарный горошек не только обладает прекрасным сладким вкусом, но и очень низкой калорийностью — 69 калорий на 100 граммов. Высокое содержание железа и цинка делает горошек особенно полезным. К примеру, вы можете добавлять его в макароны или овощное жаркое, или добавить в омлет.

Капуста

Капуста обладает универсальными свойствами, что делает ее незаменимой. Богатая клетчаткой, антиоксидантами и витамином С, капуста отлично подходит для кишечного транзита. Кроме того, очищает печень и повышает иммунитет.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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