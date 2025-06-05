Є продукти, які майже не містять калорій / © Pixabay

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Якщо ви хочете схуднути, не потрібно голодувати та сидіти на суворих дієтах, потрібно просто правильно вибирати продукти харчування.

Легкі салати, соковиті фрукти та хрумкі овочі не лише дуже корисні, а й допомагають схуднути. Ви можете їсти ці продукти досхочу, тому що в них майже немає калорій. Згідно з класифікацією харчових продуктів низькокалорійною є їжа з показником енергетичної цінності не вище 100 ккал на 100 грамів.

Найменше калорій у таких продуктах:

Броколі

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Броколі — джерело користі. Цей зелений овоч багатий поживними речовинами, включно з вітамінами С, В2 і В6, а також залізом, кальцієм, магнієм і цинком. Чудово підходить для фігури, оскільки в 100 грамах броколі всього 34 калорії.

Цвітна капуста

Овоч містить лише 28 калорій на 100 грамів, але багатий на кальцій, каротин, залізо та інші цінні мінерали. Цвітна капуста доступна не лише в білому, а й у фіолетовому та зеленому кольорах.

Перець

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Цей овоч містить багато вітаміну С, магнію, калію та низку антиоксидантів, які захищають наші клітини. Перець, що містить 23 калорії на 100 грамів, дійсно дуже легкий і чудово підходить для перекусу, якщо ви стежите за фігурою.

Рукола

З погляду поживної цінності рукола є найкращим вибором порівняно з салатом айсберг. У ній багато вітаміну С, заліза і калію, а також лише 30 калорій на 100 грамів. Вона також містить вторинні рослинні речовини, які ефективні проти раку й пухлинних клітин. Завдяки своєму злегка гострому смаку рукола надає салатам особливої пікантності. Чудово поєднується з помідорами і моцарелою.

Помідор

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Помідори містять багато води і всього 18 калорій на 100 грамів. Томат містить антиоксидант лікопін, який надає йому червоного кольору. Цей так званий каротиноїд чинить протизапальну дію в організмі людини. Крім того, ці овочі є цінним джерелом калію та вітаміну С.

Кавун

Кавун на 95% складається з води, що робить його низькокалорійною їжею для схуднення. Фруктові волокна містять багато вітамінів А і С, а в 100 грамах кавуна близько 30 калорій. Фрукт швидко насичує, тому є легким десертом після основного прийому їжі.

Зелений горошок

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Цукровий горошок не лише має чудовий солодкий смак, а й дуже низьку калорійність — 69 калорій на 100 грамів. Високий вміст заліза й цинку робить горошок особливо корисним. Наприклад, ви можете додавати його до макарон, овочевої печені чи омлета.

Капуста

Капуста має універсальні властивості, що робить її незамінною. Багата клітковиною, антиоксидантами та вітаміном С, вона чудово підходить для кишкового транзиту. Крім того, вона очищає печінку та підвищує імунітет.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте в новині.

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