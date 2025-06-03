Схуднення: що можна їсти на вечерю

Лосось можна їсти на вечерю / © Freepik

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Важливим фактором під час схуднення є саме правильна вечеря. Тому про неї потрібно потурбуватися, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів та в цілому почуватися здоровішими.

Поєднання вуглеводів та білків допомагає знижувати рівень гормонів, що викликають голод, і організм до пробудження залишається ситим. Значним компонентом для вгамування голоду та правильному схудненню є білок.

Останнє приймання їжі повинен бути за пару годин до сну, щоб їжа встигла переваритись. І річ не лише у можливому відкладенні жиру. Якщо тіло не встигне переварити їжу до того, як ви поїсте в ліжко, це негативно позначиться на сні.

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Дієтологи радять такі продукти, що можна їсти перед сном і не набрати вагу

М’ясо птиці

Філе індички та курки, воно містить багато білка, вітамінів (А, Е, групи B) та мінералів.

Знежирений сир

Якщо на ніч з’їдати сир жирністю 5%, можна схуднути.

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Кисломолочні продукти

Кефір, натуральний йогурт або кисле молоко. Вони складаються з легкого білка, який чудово засвоюється організмом.

Грейпфрут

До складу грейпфруту входить нарингін, що покращує обмін речовин та сприяє розщепленню жирових відкладень.

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Морська риба

Нежирні сорти риби легко засвоюються, знижують рівень поганого холестерину та збагачують організм йодом та фосфором.

Авокадо

Авокадо не містить холестерину та цукру, зате може похвалитися багатством вітамінів, мінералів та мікроелементів, завдяки яким підтримує в тонусі весь організм, покращує діяльність серцево-судинної та нервової систем, стан волосся, шкіри.

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Кисло-солодкі ягоди

Можна додати до них кілька ложок нежирного кефіру або натурального йогурту.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.