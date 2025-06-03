Україна дозволила ввезення канабісу для медичних цілей

Канабіс / © Associated Press

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В Україні зроблено черговий крок до запуску системи легального обігу медичного канабісу.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на сторінці у Facebook.

«02 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України», — зазначено у повідомленні.

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Це перший подібний дозвіл після того, як уряд України у 2024 році ухвалив низку нормативних змін, що дозволили формування системи легального обігу медичного канабісу в країні. Зокрема, в серпні 2024 року було врегульовано механізм видачі дозволів на імпорт, експорт та транзит речовин через територію України. А вже в листопаді того ж року Кабінет Міністрів затвердив порядок обігу та розподілу медичного канабісу, включаючи систему квот для підприємств на 2025 рік.

Очікується, що поява зареєстрованих субстанцій медичного канабісу на ринку дозволить забезпечити пацієнтів, які потребують такого лікування — зокрема, хворих на онкологічні та неврологічні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медичний канабіс може бути більш небезпечним, ніж вважалося раніше.