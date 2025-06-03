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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина разрешила ввоз каннабиса для медицинских целей

Гослекслужба выдала разрешение на ввоз зарегистрированной субстанции медицинского каннабиса

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Каннабис

Каннабис / © Associated Press

В Украине сделан очередной шаг к запуску системы легального оборота медицинского каннабиса.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на странице в Facebook.

«02 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины», — говорится в сообщении.

Это первое подобное разрешение после того, как правительство Украины в 2024 году приняло ряд нормативных изменений, позволивших формирование системы легального оборота медицинского каннабиса в стране. В частности, в августе 2024 года был урегулирован механизм выдачи разрешений на импорт, экспорт и транзит веществ через территорию Украины. А уже в ноябре того же года Кабинет Министров утвердил порядок оборота и распределения медицинского каннабиса, включая систему квот для предприятий на 2025 год.

Ожидается, что появление зарегистрированных субстанций медицинского каннабиса на рынке позволит обеспечить пациентов, нуждающихся в таком лечении — в частности, больных онкологическими и неврологическими заболеваниями.

Напомним, ранее мы писали о том, что медицинский каннабис может быть более опасным, чем считалось ранее

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