Ламінування вій: плюси і мінуси процедури

Ламінування сприяє усуненню проблеми випадання вій / © Pixabay

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Ламінування вій— це вплив на волоски хімічними засобами, які змінюють форму волосин і закріплюють їх в потрібному напрямку. Така процедура забезпечує глибокий догляд, відновлення та миттєве покращення зовнішнього вигляду вій.

Плюси та мінуси ламінування

Головна перевага ламінування полягає в тому, що процедура працює з вашими натуральними віями. Спеціальний склад не просто фіксує форму, але й живить та зміцнює волоски зсередини. Плюси ламінування вій особливо помітні для власниць прямих та неслухняних вій — після процедури вони стають ідеально підкрученими на термін до 2-3 місяців.

Головний плюс полягає в тому, що ви отримуєте естетичні натуральні вії. Волоски та шкіра отримують інтенсивне харчування. Вам також не потрібно наносити туш.

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Недоліки ламінування

Мінуси у процедури також є, хоч їх і не багато. Як і в багатьох інших косметологічних процедур, тут є протипоказання. Наприклад, запальні процеси на шкірі навколо очей, алергічна реакція на певні компоненти.

Лікарі-окулісти вважають ламінування нешкідливим тільки для тих дівчат, чиї очі абсолютно здорові. Алергії і очні захворювання — єдине протипоказання. Частина лікарів вважає, що цю процедуру ні в якому разі не можна проводити вдома, так як можна собі нашкодити.

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