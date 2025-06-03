Ламинирование ресниц: плюсы и минусы процедуры

Ламинирование способствует устранению проблемы выпадения ресниц / © Pixabay

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Ламинирование ресниц — это влияние на волоски химическими средствами, которые изменяют форму волос и закрепляют их в нужном направлении. Такая процедура обеспечивает глубокий уход, восстановление и мгновенное улучшение внешнего вида ресниц.

Плюсы и минусы ламинирования

Главное преимущество ламинирования состоит в том, что процедура работает с вашими натуральными ресницами. Специальный состав не просто фиксирует форму, но питает и укрепляет волоски изнутри. Плюсы ламинирования ресниц особенно заметны для обладательниц прямых и непослушных ресниц — после процедуры они становятся идеально подкрученными на срок до 2-3 месяцев.

Главный плюс состоит в том, что вы получаете эстетические натуральные ресницы. Волоски и кожа получают интенсивное питание. Вам также не нужно наносить тушь.

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Недостатки ламинирования

Минусы у процедуры тоже есть, хоть их и не много. Как и у многих других косметологических процедур, здесь есть противопоказания. К примеру, воспалительные процессы на коже вокруг глаз, аллергическая реакция на определенные компоненты.

Врачи-окулисты считают ламинирование безвредным только для тех девушек, чьи глаза абсолютно здоровы. Аллергии и глазные заболевания — единственное противопоказание. Часть врачей считает, что эту процедуру ни в коем случае нельзя проводить на дому, так как можно себе навредить.

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