ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1385
Время на прочтение
1 мин

Третий удар СБУ по Крымскому мосту: яркие кадры взрыва

Удар по Керченскому мосту стал третьим за время полномасштабной войны.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Крымский мост

Крымский мост

Днем 3 июня Крымский мост попал под очередную атаку СБУ. Показали кадры яркого взрыва.

Об этом сообщает СБУ.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил Василий Малюк.

Как мы уже писали, 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

«Опасность БЭК, в том числе подводным аппаратам противника. Последствия уточняются», — пишут россияне.

Как утверждают российские источники, неизвестные силы пытаются прорвать заграждение в акватории.

Морской пассажирский транспорт остановлен. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie