Третий удар СБУ по Крымскому мосту: яркие кадры взрыва

Крымский мост

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Днем 3 июня Крымский мост попал под очередную атаку СБУ. Показали кадры яркого взрыва.

Об этом сообщает СБУ.

Дата публикации 15:46, 03.06.25 Количество просмотров 74 СБУ в третий раз поразила Крымский мост

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил Василий Малюк.

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Как мы уже писали, 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

«Опасность БЭК, в том числе подводным аппаратам противника. Последствия уточняются», — пишут россияне.

Как утверждают российские источники, неизвестные силы пытаются прорвать заграждение в акватории.

Морской пассажирский транспорт остановлен. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.

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