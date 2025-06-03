- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1385
- Время на прочтение
- 1 мин
Третий удар СБУ по Крымскому мосту: яркие кадры взрыва
Удар по Керченскому мосту стал третьим за время полномасштабной войны.
Днем 3 июня Крымский мост попал под очередную атаку СБУ. Показали кадры яркого взрыва.
Об этом сообщает СБУ.
«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — отметил Василий Малюк.
Как мы уже писали, 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.
«Опасность БЭК, в том числе подводным аппаратам противника. Последствия уточняются», — пишут россияне.
Как утверждают российские источники, неизвестные силы пытаются прорвать заграждение в акватории.
Морской пассажирский транспорт остановлен. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.