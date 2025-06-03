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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Город в Германии объявил об эвакуации сразу 20 тысяч человек

Три авиабомбы во время Второй мировой войны планируют обезвредить в Кельне.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Авиабомбы в Кельне

В Кельне нашли авиабомбы во времена Второй мировой войны / © koeln.de

В понедельник, 2 июня 2025 года, во время разведывательных работ вблизи верфи Deutzer Werft в районе Кельн-Дойц обнаружили три неразорванных американских авиабомб времен Второй мировой войны. Поэтому с этой территории эвакуируют примерно 20 000 жителей.

Сообщили в Stadt Koeln .

Среди найденных авиабомб есть две 20-тонные и одна 10-тонная бомбы. Они снабжены ударными детонаторами. Обезвредить взрывные устройства местные власти планируют в среду, 4 июня 2025 года. Для этого будет создана опасная зона радиусом 1000 метров.

Начало первого этапа эвакуации и перекрытия дорог запланировано на 8 утра. Такой ранний старт обусловлен необходимостью обеспечить достаточное время для эвакуации критической инфраструктуры, включающей больницу Эдуардус. Также два дома для пожилых людей, нуждающихся в помощи пожарной службы Кельна.

В зону эвакуации попадают значимые инфраструктурные объекты, в частности:

  • Три моста: Северинсбрюкке, Дойцер Брюкке, Гогенцоллернбрюкке.

  • Федеральный водный путь Рейн.

  • Южное железнодорожное сообщение к главному вокзалу.

  • Линии KVB (включая 1, 7, 9) и станцию Messe/Deutz.

  • Административные постройки: западное здание ратуши Дойца, ратуша, другие муниципальные учреждения.

  • Культурные и развлекательные площадки: арена Lanxess, музыкальный купол, филармония.

  • Офисы крупных компаний, включая RTL и HDI.

  • Образовательные заведения: девять школ и многочисленные детские сады.

  • Исторические районы: старый город Кельна и Дойц, включающий 58 отелей.

    В 2024 году власти Кельна также эвакуировали около 3 тысяч жителей - тогда неразорванную бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ. Эвакуация, затронувшая 20 тысяч жителей Кельна, также происходила в 2015 году.

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