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Город в Германии объявил об эвакуации сразу 20 тысяч человек
Три авиабомбы во время Второй мировой войны планируют обезвредить в Кельне.
В понедельник, 2 июня 2025 года, во время разведывательных работ вблизи верфи Deutzer Werft в районе Кельн-Дойц обнаружили три неразорванных американских авиабомб времен Второй мировой войны. Поэтому с этой территории эвакуируют примерно 20 000 жителей.
Сообщили в Stadt Koeln .
Среди найденных авиабомб есть две 20-тонные и одна 10-тонная бомбы. Они снабжены ударными детонаторами. Обезвредить взрывные устройства местные власти планируют в среду, 4 июня 2025 года. Для этого будет создана опасная зона радиусом 1000 метров.
Начало первого этапа эвакуации и перекрытия дорог запланировано на 8 утра. Такой ранний старт обусловлен необходимостью обеспечить достаточное время для эвакуации критической инфраструктуры, включающей больницу Эдуардус. Также два дома для пожилых людей, нуждающихся в помощи пожарной службы Кельна.
В зону эвакуации попадают значимые инфраструктурные объекты, в частности:
Три моста: Северинсбрюкке, Дойцер Брюкке, Гогенцоллернбрюкке.
Федеральный водный путь Рейн.
Южное железнодорожное сообщение к главному вокзалу.
Линии KVB (включая 1, 7, 9) и станцию Messe/Deutz.
Административные постройки: западное здание ратуши Дойца, ратуша, другие муниципальные учреждения.
Культурные и развлекательные площадки: арена Lanxess, музыкальный купол, филармония.
Офисы крупных компаний, включая RTL и HDI.
Образовательные заведения: девять школ и многочисленные детские сады.
Исторические районы: старый город Кельна и Дойц, включающий 58 отелей.
В 2024 году власти Кельна также эвакуировали около 3 тысяч жителей - тогда неразорванную бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ. Эвакуация, затронувшая 20 тысяч жителей Кельна, также происходила в 2015 году.