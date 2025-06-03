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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1 хв

Третій удар СБУ по Кримському мосту: яскраві кадри вибуху

Удар по Керченському мосту став третім за час повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кримський міст

Кримський міст

Вдень 3 червня Кримський міст потрапив під чергову атаку СБУ. Показали кадри яскравого вибуху.

Про це повідомляє СБУ.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — зазначив Василь Малюк.

Як ми вже писали, 3 червня було завдано удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

“Небезпека БЕК, в т.ч. підводним апаратам супротивника. Наслідки уточнюються”, — пишуть росіяни.

Як стверджують російські джерела, невідомі сили намагаються прорвати загородження в акваторії.

Морський пасажирський транспорт зупинено. Наразі рух мостом повністю перекрито.

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