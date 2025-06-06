Втрати Росії станом на 6 червня: Генштаб оновив дані

Російські солдати / © Associated Press

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Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 6 червня склали 993 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1160 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.06.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 993 910 (+1160) осіб

танків — 10889 (+2)

бойових броньованих машин — 22685 (+5)

артилерійських систем — 28794 (+44)

РСЗВ — 1406

засоби ППО — 1180 (+3)

літаків — 413

гелікоптерів — 336

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39193 (+174)

крилаті ракети — 3271

кораблі /катери — 28

підводні човни — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 50913 (+101)

спеціальна техніка — 3907

Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.

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Спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.