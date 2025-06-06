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- Війна
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Втрати Росії станом на 6 червня: Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 6 червня склали 993 910 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1160 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 993 910 (+1160) осіб
танків — 10889 (+2)
бойових броньованих машин — 22685 (+5)
артилерійських систем — 28794 (+44)
РСЗВ — 1406
засоби ППО — 1180 (+3)
літаків — 413
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39193 (+174)
крилаті ракети — 3271
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50913 (+101)
спеціальна техніка — 3907
Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.
Спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.