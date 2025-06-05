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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії та України у війні: аналітики оприлюднили нові цифри

Україні вдалося зберегти життя власних солдатів завдяки кращому підходу до інтеграції оборонних споруд та відсутності тактики з високими втратами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Уже цього літа кількість втрат особового складу російської армії може сягнути мільйона. В обох сторін збройного конфлікту наразі зафіксовано приблизно 1,4 мільйона втрат.

Про це йдеться в огляді стану війни в Україні, підготовленому Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Згідно з оцінками, опублікованими аналітичним центром, Росія вже зазнала 950 000 втрат, і враховуючи, що відомо, що вона щодня зазнає 1000 нових втрат у боях, цього літа ця цифра може сягнути одного мільйона. З цих 950 000, за оцінками CSIS, 250 000 є смертельними втратами.

CSIS заявила, що Україні вдалося зберегти життя власних солдатів завдяки кращому підходу до інтеграції оборонних споруд та відсутності тактики з високими втратами, як-от використання тактики людської хвилі для розвідки боєм. Тим не менш, за оцінкою аналітиків, Україна зазнала 400 000 втрат, від 60 000 до 100 000 з яких загинули.

У своєму дайджесті CSIS стверджує, що, на відміну від бойових дій на початку війни, Росія просувається у своєму наступі значно повільніше.

За перші п'ять тижнів 2022 року Росія захопила 120 000 квадратних кілометрів території України, тоді як за останні 12 місяців вона захопила лише 5 000 квадратних кілометрів, причому зі значно більшими втратами.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 червня склали 992 750 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 930 загарбників.

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