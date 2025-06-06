Еще один клуб УПЛ объявил об уходе главного тренера

Сергей Шищенко / © 1

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"Оболонь", выступающая в украинской Премьер-лиге (УПЛ), объявила об уходе Сергея Шищенко с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте "пивоваров".

Отмечается, что сотрудничество между киевским клубом и 49-летним украинским специалистом было прекращено по согласию сторон.

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В дальнейшем обязанности главного тренера команды будет выполнять помощник коуча Александр Антоненко.

Шищенко возглавил "пивоваров" 5 сентября 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала: 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Под его руководством "бело-зеленые" завершили сезон УПЛ-2024/25 на 11-й позиции и сохранили прописку в элитном дивизионе.

Отметим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Турецкий специалист Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", Юрий Вернидуб покинул "Кривбасс", а Виталий Пономарев сменил "Рух" на ЛНЗ, который уволил Романа Григорчука.

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Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).