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Еще один клуб УПЛ объявил об уходе главного тренера
Сергей Шищенко покинул "Оболонь".
"Оболонь", выступающая в украинской Премьер-лиге (УПЛ), объявила об уходе Сергея Шищенко с поста главного тренера.
Об этом сообщается на официальном сайте "пивоваров".
Отмечается, что сотрудничество между киевским клубом и 49-летним украинским специалистом было прекращено по согласию сторон.
В дальнейшем обязанности главного тренера команды будет выполнять помощник коуча Александр Антоненко.
Шищенко возглавил "пивоваров" 5 сентября 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала: 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Под его руководством "бело-зеленые" завершили сезон УПЛ-2024/25 на 11-й позиции и сохранили прописку в элитном дивизионе.
Отметим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Турецкий специалист Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", Юрий Вернидуб покинул "Кривбасс", а Виталий Пономарев сменил "Рух" на ЛНЗ, который уволил Романа Григорчука.
Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).