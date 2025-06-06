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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
199
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Ще один клуб УПЛ оголосив про відхід головного тренера

Сергій Шищенко залишив "Оболонь".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Шищенко

Сергій Шищенко / © ФК Оболонь

"Оболонь", яка виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), оголосила про відхід Сергія Шищенка з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті "пивоварів".

Зазначається, що співпрацю між київським клубом та 49-річним українським фахівцем було припинено за обопільною згодою сторін.

Надалі обов'язки головного тренера команди виконуватиме помічник коуча Олександр Антоненко.

Шищенко очолив "пивоварів" 5 вересня 2024 року. За цей період він провів 25 офіційних матчів, у яких команда здобула: 8 перемог, 7 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

Під його керівництвом "біло-зелені" завершили сезон УПЛ-2024/25 на 11-й позиції та зберегли прописку в елітному дивізіоні.

Зазначимо, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Турецький фахівець Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі", Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся", Юрій Вернидуб залишив "Кривбас", а Віталій Пономарьов змінив "Рух" на ЛНЗ, який звільнив Романа Григорчука.

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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