Россияне спрятали свои стратегические бомбардировщики ближе к Америке

Стратегический бомбардировщик Ту-160 / © Getty Images

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После успешной операции "Паутина", во время которой десятки самолетов РФ были поражены украинскими дронами на аэродромах, государство-агрессор передислоцировало свои стратегические бомбардировщики аж на Чукотку, которая граничит с американской Аляской.

Об этом свидетельствует фото со спутника Sentenel от ESA, датированное 4 июня.

На авиабазе "Анадырь" ("Угольный"), расположенной в 6,6 тысячах километров от Украины, зафиксирован довольно большой самолет, который эксперты Defense Express идентифицировали как стратегический бомбардировщик Ту-160.

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Этот самолет с размахом крыла до 55,7 метра имеет характерный "распластанный" фюзеляж, созданный по интегральной схеме.

На спутниковых фото от 2 июня этого самолета здесь еще не было. В целом в течение нескольких месяцев не было свидетельств, что россияне держат на этой авиабазе свою стратегическую авиацию.

Вероятно, россияне считают именно эту авиабазу безопасной, поскольку ни одной трассы, которая позволяет проехать к этому отдаленному месту нет. Таким образом это делает невозможным атаку на аэродром с применением грузовика с дронами.

Эксперты Defense Express отметили, что использование самолетов со столь отдаленной авиабазы для ударов по Украине сомнительно. В целом применение Ту-160 для атак на Украину было редким явлением, их применяли всего трижды - 26 мая 2025 года, 17 ноября 2024 года, 18 мая 2023 года.

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Напомним, операция "Паутина", которую организовала Украина, нанесла крупнейший удар по российским военно-воздушным силамза последние десятилетия. Окончательные потери еще подсчитываются, но предварительно известно об уничтожении девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95, трех сверхзвуковых Ту-22М3, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "Мейнстей" и одного тяжелого транспортника Ан-22.