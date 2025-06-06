Скандал Трампа та Маска: обидва втратили мільярди за один день

Ілон Маск / © Associated Press

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Особисті образи, дописи в соцмережах і гострі публічні заяви між генеральним директором Tesla Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом вилилися у величезні фінансові втрати обох.

Про це пише видання Аxios.

Раптовий скандал між Маском та Трампом коштував президенту США понад мільярд доларів. Корпорація Трампа Trump Media and Technology Group втратила 8%, що зменшило його статки на 202 млн доларів.

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Крім того, мемкоїн TRUMP упав в ціні на 10%, що означає ще близько 900 млн доларів втрат для президента США.

Натомість Ілон Маск втратив за добу близько 20 млрд доларів. Головною причиною цього стало різке падіння акцій Tesla на 14,3%, що становить 153 млрд доларів капіталізації компанії. Тепер статки Маска оцінюються в 335 млрд доларів, що не вплинуло на його статус найбагатшої людини світу. Таким чином обидва мільярдери — Маск та Трамп — менш як за добу втратили понад 21 млрд доларів своїх статків.

Що передувало

Маск і Трамп часто підтримували один одного публічно. Їх відносини погіршились після рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру мільярдера Айзекмана як очільника NASA, який є близьким партнером Маска, на посаду керівника NASA.

Після цього Маск став агресивно критикувати податковий законопроєкт, який просуває Трамп. Проєкт пропонує збільшити дефіцит бюджету на $600 мільярдів, але водночас розширити податкові пільги, підвищити стелю боргу і передбачити значні нові витрати на безпеку кордонів та армію.

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Трамп припустив, що Маск критикує його податковий законопроєкт через егоїзм. Документ пропонує скасувати субсидії на електромобілі адже документ пропонує скасувати субсидії на електромобілі. Після цього вони публічно посварилися в соцмережах.

Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді.

«Ілон набридав, я попросив його піти, я скасував його електромобільний мандат, який змушував усіх купувати електрокари, що нікому більше не були потрібні, (і він знав про це вже кілька місяців!) — і він просто зірвався!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Маск заявив, що президент є в списках Епштейна.

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Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували у сексі з неповнолітніми, організації проституції та торгівлі людьми. 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в його записнику тисячі імен знаменитостей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Їх почали підозрювати у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.