Атака на завод "Прогрес" у Росії: чому це "дуже жирна ціль"

Пожежа на заводі «Прогрес» після атаки / © скриншот з відео

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Атакований у ніч проти 9 червня російський завод «Прогрес» у Чебоксарах — це дуже жирна ціль. Він задіяний в циклі ракетобудування, включно з «Іскандерами».

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Щось невідоме прилетіло по заводу „Прогрес“ у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з „Іскандер“, — йдеться у заяві Коваленка.

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Він зазначив, що саме на цьому заводі росіяни виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки — від самохідних гаубиць до ракетних комплексів «Іскандер». Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль.

Завод «Прогрес» забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі збирання.

Завод виготовляє модулі типу «Комета». Це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу. Такі модулі ворог використовує в оперативно-тактичних ракетах «Іскандер-М», крилатих ракетах типу «Калібр», Х-101, Х-69, планувальних авіабомбах, безпілотниках «Орлан-10», «Ланцет», у нових дронах «Шахед».

«Дуже жирна ціль», — наголосив керівник ЦПД.

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Він додав, що «Прогрес» припиняє роботу на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше російські телеграм-канали повідомили, що у ніч проти 9 червня невідомі дрони уразили завод АО «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Місцеві жителі чули звуки мотора, вибухів, після чого помітили над містом клуби чорного диму.

За даними російських пабліків, було зафіксовано щонайменше два влучання начебто дронами АН-196 «Лютий» по заводу в Чебоксарах. Приблизна відстань від кордону України — 975 км.