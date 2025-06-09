Атака на завод "Прогресс" в России: почему это "очень жирная цель"

Пожар на заводе «Прогресс» после атаки / © скриншот с видео

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Атакованный в ночь на 9 июня российский завод «Прогресс» в Чебоксарах — это очень жирная цель. Он задействован в цикле ракетостроения, включая «Искандеры».

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Что-то неизвестное прилетело по заводу „Прогресс“ в Чебоксарах, который задействован в цикле ракетостроения, включая „Искандер“, — говорится в заявлении Коваленко.

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Он отметил, что именно на этом заводе россияне изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники — от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер». Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель.

Завод «Прогресс» обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

Завод производит модули типа «Комета». Это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала. Такие модули враг использует в оперативно-тактических ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах типа «Калибр», Х-101, Х-69, планировочных авиабомбах, беспилотниках «Орлан-10», «Ланцет», в новых дронах «Шахед».

«Очень жирная цель», – подчеркнул руководитель ЦПД.

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Он добавил, что «Прогресс» прекращает работу на неопределенный срок.

Напомним, ранее российские телеграм-каналы сообщили, что в ночь на 9 июня неизвестные дроны поразили завод АО «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Местные жители слышали звуки мотора, взрывов, после чего заметили над городом клубы черного дыма.

По данным российских пабликов, было зафиксировано по меньшей мере два попадания якобы дронами АН-196 «Лютый» по заводу в Чебоксарах. Приблизительное расстояние от границы Украины — 975 км.