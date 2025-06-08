В Мелитополе горит завод «Гидромаш», который РФ использует как военную базу

В Мелитополе горит машиностроительный завод / © скрин с видео

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Во временно оккупированном Мелитополе 8 июня произошел масштабный пожар на территории завода «Гидромаш», используемый российскими войсками в качестве ремонтной базы.

Об этом сообщает издание «РИА Юг».

По словам очевидцев, пламя поднимается на десятки метров, а черные клубы дыма заволокли значительную часть города.

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Причины пожара выясняются, однако известно, что возгорание произошло на одном из цехов предприятия.

На месте пожара работают несколько пожарных расчетов, по улицам города передвигается спецтехника. Из-за плотного задымления был перекрыт мост на проходящий рядом с территорией завода «Новый Мелитополь».

Напомним, агенты «Атеш» нанесли удар по логистике оккупантов в Мелитополе.

Мелитополь является ключевым транспортным узлом, через который русская армия перебрасывает боеприпасы, топливо и военную технику для боевых действий на Роботином и Каменском направлениях.

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Дата публикации 13:05, 08.06.25 Количество просмотров 18 Во временно оккупированном Мелитополе горит завод "Гидромаш"