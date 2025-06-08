У Мелітополі горить завод "Гідромаш", який РФ використовує як військову базу

У Мелітополі горить машинобудівний завод / © скрін з відео

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У тимчасово окупованому Мелітополі 8 червня сталася масштабна пожежа на території заводу «Гідромаш», який російські війська використовують як ремонтну базу.

Про це повідомляє видання «РІА Південь».

За словами очевидців, полум’я підіймається на десятки метрів, а чорні клуби диму заволокли значну частину міста.

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Причини пожежі наразі з’ясовують, однак відомо, що загоряння сталося на одному з цехів підприємства.

Наразі на місці пожежі працюють кілька пожежних розрахунків, вулицями міста пересувається спецтехніка. Через щільне задимлення було перекрито міст на Новий Мелітополь, що проходить поруч із територією заводу.

Нагадаємо, агенти «Атеш» завдали удару по логістиці окупантів у Мелітополі.

Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який російська армія перекидає боєприпаси, паливо та військову техніку для бойових дій на Роботинському та Кам’янському напрямках.

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Дата публікації 13:05, 08.06.25 Кількість переглядів 18 У тимчасово окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш"