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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России горит важный завод: что там производят

В Тульской области России поражено химическое предприятие «Азот», производящее продукцию для военных целей армии РФ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Associated Press

В Тульской области РФ в ночь на 8 июня беспилотники атаковали химический завод «Азот».

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Завод „Азот“ в Тульской области — одно из ключевых звеньев российского ВПК. Именно здесь производятся взрывчатые вещества, в частности тротил, используемый в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах», — объяснил он.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие переведено в режим военного времени. «Азот» работает в тесной связи с предприятиями, производящими снаряды, корпуса БпЛА и средства дистанционного минирования.

Как указывает российский Telegram-канал Astra, в городе прогремели не менее 5 взрывов. Это уже вторая атака на «Азот» за последние две недели. После прошлого раза, 24 мая, завод полностью приостановил свою работу.

Напомним, Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ (Лукойл-Волгограднефтепереработка) и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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