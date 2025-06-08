У Росії горить важливий завод: що там виробляють

У РФ було неспокійно / © Associated Press

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У Тульській області РФ у ніч проти 8 червня безпілотники атакували хімічний завод «Азот».

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Завод „Азот“ у Тульській області — одна з ключових ланок російського ВПК. Саме тут виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах», — пояснив він.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України підприємство переведене в режим воєнного часу. «Азот» працює в тісній зв’язці з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БпЛА та засоби дистанційного мінування.

Як вказує російський Telegram-канал Astra, у місті пролунали щонайменше 5 вибухів. Це вже друга атака на «Азот» за останні два тижні. Після попереднього разу, 24 травня, завод повністю призупинив свою роботу.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод.