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- Війна
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На Сумщині від російського удару постраждала вагітна жінка
Ворог завдав ударів по Роменщині та Есманській громаді, є поранені та руйнування.
У неділю зранку в Сумській області російські окупанти завдали ударів по територіях Роменської та Есманської громад, внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.
У Недригайлівській громаді Роменського району внаслідок атаки ударним безпілотником (ймовірно, «Ланцет») поранено двох жінок. «Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна», — йдеться у повідомленні.
Крім поранених, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі та кілька магазинів. На місці працюють усі відповідні служби, які встановлюють масштаби руйнувань та обставини події.
Також сьогодні вранці в Есманській громаді були нанесені удари реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами. В результаті атаки одна людина отримала поранення, а житлові будинки мирних жителів загорілися. Триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни окупували два населені пункти на Сумщині. Йдеться про Кіндратівку та Олексіївку, а ворог також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.).