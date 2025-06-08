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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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На Сумщині від російського удару постраждала вагітна жінка

Ворог завдав ударів по Роменщині та Есманській громаді, є поранені та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки російського обстрілу Сум

Наслідки російського обстрілу Сум / © t.me/Sumy_news_ODA

У неділю зранку в Сумській області російські окупанти завдали ударів по територіях Роменської та Есманської громад, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

У Недригайлівській громаді Роменського району внаслідок атаки ударним безпілотником (ймовірно, «Ланцет») поранено двох жінок. «Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна», — йдеться у повідомленні.

Крім поранених, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобілі та кілька магазинів. На місці працюють усі відповідні служби, які встановлюють масштаби руйнувань та обставини події.

Також сьогодні вранці в Есманській громаді були нанесені удари реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами. В результаті атаки одна людина отримала поранення, а житлові будинки мирних жителів загорілися. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни окупували два населені пункти на Сумщині. Йдеться про Кіндратівку та Олексіївку, а ворог також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.).

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