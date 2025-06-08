Як приготувати домашній засіб проти пилу / © Credits

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Існує бюджетний, простий у приготуванні натуральний домашній розчин, який допоможе не просто прибрати пил, а й зменшити його осідання у майбутньому. Своїм рецептом, який працює на «ура!», поділилася блогерка Софія Сізова.

У складі магазинних засобів для прибирання часто є хімікати, які можуть подразнювати шкіру, дихальні шляхи чи накопичуватись у повітрі. Якщо вдома є діти чи домашні улюбленці, — це серйозний аргумент на користь натуральних альтернатив.

Домашній спрей не лише безпечніший, а й допомагає утворити тонкий захисний шар, який зменшує повторне осідання пилу на меблях. До того ж приготувати його можна за 5 хв зі звичайних компонентів, які є у кожній аптечці.

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Інгредієнти

Тепла (але не гаряча) вода 500 мл

Гліцерин 1 ст. л

Аптечний йод 2–3 краплі

Як воно працює

Гліцерин — зволожувальний компонент, який утворює на поверхні меблів тонку плівку. Саме вона виконує антистатичну функцію, завдяки якій пил довше не осідає.

Йод — має природні антисептичні властивості. Він не тільки знезаражує поверхню, але й додає легкий дезодораційний ефект.

Тепла вода допомагає краще змішати компоненти та сприяє їхньому ефективнішому нанесенню.

Як використовувати засіб

Змішайте всі інгредієнти у мисці чи пляшці з розпилювачем. Добре струшуйте перед кожним використанням, щоб гліцерин рівномірно розподілився. Розпиліть на ганчірку з мікрофібри чи м’яку серветку — не на саму поверхню. Обережно протріть меблі, підвіконня, телевізор, полички, рами та інші поверхні. Засіб не потребує змивання.

Уникайте використання на поверхнях із натурального каменю (мармур, граніт) або незахищеному дереві, де йод може залишити сліди.

Домашній засіб від пилу — це не лише економна альтернатива побутовій хімії, а й можливість підтримувати чистоту у домі з користю для здоров’я. Простий склад, природні компоненти та легкість у приготуванні роблять його справжнім must-have у господарському арсеналі.