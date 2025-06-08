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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вбивство сімʼї українського військового в Бельгії - зʼявився головний підозрюваний

Син зізнався у вбивстві матері та сестри та підпалі в Гаазроде.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вбивство у Бельгії

Вбивство у Бельгії / © VRT

У Бельгії у справі про вбивство сім’ї українського військового з’явився підозрюваний.

Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT.

Стало відомо, що син загиблої зізнався, що наніс ножові поранення матері та шестирічній сестрі, після чого підпалив будівлю, у якій вони мешкали.

На момент пожежі хлопець перебував у школі, тому спочатку його вважали лише очевидцем подій. Його тимчасово взяли під опіку, але після зізнання все змінилося — тепер він є головним підозрюваним у справі про навмисне вбивство двох осіб.

Що стало причиною такого жорстокого вчинку — поки невідомо. Мотив підлітка з’ясовується, а сам він постане перед судом у справах неповнолітніх.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався вранці 6 червня у місті Хаасроде. Рятувальники прибули на виклик про пожежу на вулиці Мілсестраат. Після локалізації вогню в помешканні знайшли тіло 46-річної жінки. Поруч — її малолітню доньку, яку намагалися реанімувати, однак дівчинка померла.

Слідчі встановили, що обидві жертви мали ножові рани, а займання будинку було навмисним.

Сім’я українців проживала у Бельгії вже три роки, будинок їм надав муніципалітет. Глава родини — український військовий.

Міністерство закордонних справ України доручило посольству в Бельгії взяти справу на особливий контроль і надати підтримку постраждалій родині.

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