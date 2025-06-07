Вбивство дружини і дочки військового ЗСУ в Бельгії: в МЗС прокоментували

Поліція Бельгії. / © Associated Press

Реклама

У місті Хаасроде в Бельгії вбили українських громадан - дружину і доньку військового ЗСУ. Обставини смерті з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомили “Суспільному” в українському МЗС.

У відомстві заявили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі.

Реклама

Зазначається, що загинули матір та донька 1979 та 2019 років народження. Їхні тіла виявили під час гасіння пожежі в будинку. Обставини смерті з’ясовують.

Що відомо про моторошне вбивство

Тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки знайшли у будинку священника. За даними правоохоронців, обом загиблим завдали ножових поранень. Дівчинка була жива, коли прибули рятувальники. Втім, медикам не вдалося її реанімувати.

Експерт з пожежної справи вважає, що пожежа була підпалена навмисно. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

Родина жила в Бельгії три роки. Також у сім’ї є 16-річний син, який під час пожежі був у школі.

Реклама

Дата публікації 21:01, 04.06.25 Кількість переглядів 109 4 млн українців під загрозою?! Нові правила для біженців У ЄС - зверніть увагу!