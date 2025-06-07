Убийство жены и дочери военного ВСУ в Бельгии: в МИДе прокомментировали

Полиция Бельгии. / © Associated Press

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В городе Хаасроде в Бельгии убили украинских жителей - жену и дочь военного ВСУ. Обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

Об этом сообщили "Суспільному" в украинском МИД.

В ведомстве заявили, что министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле.

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Отмечается, что погибли мать и дочь 1979 и 2019 годов рождения. Их тела обнаружили во время тушения пожара в доме. Обстоятельства смерти выясняются.

Что известно о жутком убийстве

Тела 46-летней женщины и ее 6-летней дочери обнаружили в доме священника. По данным правоохранителей, обоим погибшим нанесли ножевые ранения. Девочка была жива, когда прибыли спасатели. Впрочем, медикам не удалось ее реанимировать.

Эксперт по пожарному делу считает, что пожар был подожжен намеренно. Прокуратура начала расследование по факту двойного убийства.

Семья жила в Бельгии три года. Также в семье 16-летний сын, который во время пожара был в школе.

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Дата публикации 21:01, 04.06.25 Количество просмотров 109 4 млн украинцев под угрозой? Новые правила для беженцев В ЕС – обратите внимание!