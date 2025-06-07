Кто опаснее для Украины — Трамп или Венс: историк объяснил разницу

Дональж Трамп и Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Если на смену Дональду Трампу в должности президента США придет нынешний вице-президент Джей Ди Венс, еще будет еще опаснее для Украины.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью LIGA.net.

«Нужно нам собраться и пережить Трампа, это у нас фактическое задание», — отметил Грицак.

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В то же время он убежден, что если Трампа на посту президента США сменит Джей Ди Вэнс — это будет еще опаснее.

По мнению Грицака, Вэнс гораздо опаснее, потому что беспринцип. Историк напомнил, что Вэнс сначала был критиком Трампа, затем стал его сторонником.

«Я читал его книгу, когда он появился. Это блестящая книга… Но знаете, когда читаешь эту книгу и когда смотришь на нее — это не тот же Вэнс. Это два разных Венса. Он делает удивительный вывод из своей льдины. Он вырос в очень бедной, многодетной семье. Знаете, его мать — наркоман… И это вся такая окружающая среда. И он оспаривает не среду, оспаривает не правила игры, а он оспаривает этих людей. Что они мало работают, много пьют и т.д. Мол я есть исключение, и должно быть, как я, чтобы выйти из этого. И что-то очень нездоровое в этом есть. То есть видишь в нем какого-нибудь беспринципного карьериста, кто может принимать любой решений, в зависимости от обстановки. Потому что это очень опасно», — говорит историк.

Грицак также отметил, что никогда раньше в окружении президента США не было столько католиков, при чем очень убежденных.

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«И это тоже опасно, потому что они фундаменталисты» — добавил историк.

Ранее Джей Ди Вэнс сказал, что требования России для прекращения войны против Украины завышены, и заявил о раздражении США в отношении обеих сторон.