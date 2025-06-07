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- Украина
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Массированная атака на Харьков: под завалами предприятия ищут людей
Этой ночью русские войска нанесли один из самых масштабных ударов по Харькову.
В Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
"На территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня потерпело вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует", - говорится в сообщении.
Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.
Известно также о пяти травмированных работниках - трех женщинах и двух мужчинах.
По данным областной военной администрации, в Киевском районе в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.
Напомним, во время воздушной тревоги в Харькове раздалась серия взрывов. "Прилеты" были в двух районах – Киевском и Основянском. Враг применил три ракеты, пять КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА.
Россия произвела массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова . В Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника типа «Шахед» в гражданское предприятие.
Из-за российского комбинированного удара погибли три человека в Харькове. Более 20 человек получили травмы.