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В Харькове ночью прозвучала серия взрывов — мэр
В ночь на 7 июня Харьков подвергся атаке российских дронов-камикадзе.
В Харькове в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Он заявил, что в Харькове раздался взрыв, а также предупредил о еще одной группе вражеских БПЛА, летящих в направлении города.
«В Харькове взрыв. Еще группа "шахедов" двигается на город. Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.
Позже глава города сообщил о повторных взрывах в городе.
Ранее сообщалось, что в Тернополе и Днепре в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .