В Харькове ночью прозвучала серия взрывов — мэр

В Харькове раздаются взрывы / © ТСН

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В Харькове в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он заявил, что в Харькове раздался взрыв, а также предупредил о еще одной группе вражеских БПЛА, летящих в направлении города.

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«В Харькове взрыв. Еще группа "шахедов" двигается на город. Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.

Позже глава города сообщил о повторных взрывах в городе.

Ранее сообщалось, что в Тернополе и Днепре в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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