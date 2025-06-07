У Харкові лунають вибухи / © ТСН

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У Харкові в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міській голова Ігор Терехов.

Він заявив, що у Харкові пролунав вибух, а також попередив про ще одну групу ворожих БпЛА, які летять у напрямку міста.

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«У Харкові вибух. Ще група „шахедів“ суне на місто. Будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник міста повідомив про повторні вибухи у місті.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі та Дніпрі в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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