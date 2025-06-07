- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові вночі пролунала серія вибухів — мер
У ніч проти 7 червня Харків зазнав атаки російських дронів-камікадзе.
У Харкові в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міській голова Ігор Терехов.
Він заявив, що у Харкові пролунав вибух, а також попередив про ще одну групу ворожих БпЛА, які летять у напрямку міста.
«У Харкові вибух. Ще група „шахедів“ суне на місто. Будьте обережні!» — йдеться у повідомленні.
Пізніше очільник міста повідомив про повторні вибухи у місті.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі та Дніпрі в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.