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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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322
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У Тернополі та Дніпрі вночі пролунали вибухи

Міста перебували під атакою ворожих БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи у Тернополі

Вибухи у Тернополі / © ТСН.ua

У Тернополі та Дніпрі в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне.

"У Тернополі чутно звуки вибухів, ймовірно, працює ППО", - повідомили кореспонденти Суспільного.

Пізніше кореспонденти видання повідомили про серію нових вибухів в Тернополі.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних безпілотників..

Крім. того, видання повідомило про серію вибухів у Дніпрі, де також відбувається атака ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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