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У Тернополі та Дніпрі вночі пролунали вибухи
Міста перебували під атакою ворожих БпЛА.
У Тернополі та Дніпрі в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне.
"У Тернополі чутно звуки вибухів, ймовірно, працює ППО", - повідомили кореспонденти Суспільного.
Пізніше кореспонденти видання повідомили про серію нових вибухів в Тернополі.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних безпілотників..
Крім. того, видання повідомило про серію вибухів у Дніпрі, де також відбувається атака ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.