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Обстріл Чернігова: відомо про чотирьох постраждалих, під завалами є люди — фото
Досі триває операція підрозділів ДСНС з розбору завалів, там перебуває дві людини — охоронці промислового підприємства.
У Чернігові внаслідок нічного обстрілу Росії 6 червня постраждали чотири людини. Ще двоє перебувають під завалами.
Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.
«Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств намагатимуться до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання», — повідомив Брижинський.
За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини. Двоє з них отримали допомогу на місці, інші госпіталізовані.
«На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться дві людини — охоронці промислового підприємства», — додав глава МВА.
Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено:
шість приватних будинків;
два промислових підприємства;
215 квартир;
навчальний та медичний заклади;
вісім автомобілів.
Обстріл Чернігова
У ніч проти 6 червня російські терористи вдалися до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство й об’єкти інфраструктури.
Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто безпілотниками типу «Герань-2» та крилатою ракетою та «Іскандер-М».