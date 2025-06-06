ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Чернігова: відомо про чотирьох постраждалих, під завалами є люди — фото

Досі триває операція підрозділів ДСНС з розбору завалів, там перебуває дві людини — охоронці промислового підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки обстрілу Чернігова

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

У Чернігові внаслідок нічного обстрілу Росії 6 червня постраждали чотири людини. Ще двоє перебувають під завалами.

Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

«Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств намагатимуться до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання», — повідомив Брижинський.

За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини. Двоє з них отримали допомогу на місці, інші госпіталізовані.

«На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться дві людини — охоронці промислового підприємства», — додав глава МВА.

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено:

  • шість приватних будинків;

  • два промислових підприємства;

  • 215 квартир;

  • навчальний та медичний заклади;

  • вісім автомобілів.

Обстріл Чернігова

У ніч проти 6 червня російські терористи вдалися до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство й об’єкти інфраструктури.

Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто безпілотниками типу «Герань-2» та крилатою ракетою та «Іскандер-М».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie