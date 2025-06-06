Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

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У Чернігові внаслідок нічного обстрілу Росії 6 червня постраждали чотири людини. Ще двоє перебувають під завалами.

Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

«Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств намагатимуться до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання», — повідомив Брижинський.

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За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини. Двоє з них отримали допомогу на місці, інші госпіталізовані.

«На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться дві людини — охоронці промислового підприємства», — додав глава МВА.

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Наслідки обстрілу Чернігова / © Чернігівська міська рада

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено:

шість приватних будинків;

два промислових підприємства;

215 квартир;

навчальний та медичний заклади;

вісім автомобілів.

Обстріл Чернігова

У ніч проти 6 червня російські терористи вдалися до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство й об’єкти інфраструктури.

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Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто безпілотниками типу «Герань-2» та крилатою ракетою та «Іскандер-М».