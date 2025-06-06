У Миколаєві під час відпочинку потонула дитина

Дитина втопилася під час відпочинку / © ДСНС

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У Миколаєві, у мікрорайоні Намив, під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина. Її тіло пізніше виявили у водоймі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тіло загиблої дівчини виявили водолази на відстані 50 метрів від берега.

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Ще одну, 13-річну дівчинку, встиг врятувати місцевий мешканець житель. Пізніше її оглянули медики.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Здолбунові Рівненської області 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.