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У Миколаєві під час відпочинку потонула дитина
Тіло дівчини витягли водолази. Як саме сталася трагедія — з’ясовують правоохоронці.
У Миколаєві, у мікрорайоні Намив, під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина. Її тіло пізніше виявили у водоймі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Тіло загиблої дівчини виявили водолази на відстані 50 метрів від берега.
Ще одну, 13-річну дівчинку, встиг врятувати місцевий мешканець житель. Пізніше її оглянули медики.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Здолбунові Рівненської області 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.