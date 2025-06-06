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В Николаеве во время отдыха утонул ребенок
Тело девушки вытащили водолазы. Как именно произошла трагедия, выясняют правоохранители.
В Николаеве, в микрорайоне Намыв, во время отдыха компании подростков на воде исчезла 15-летняя девушка. Ее тело позже обнаружили в водоеме.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Тело погибшей девушки обнаружили водолазы в 50 метрах от берега.
Еще одну, 13-летнюю девочку, успел спасти местный житель. Позже ее осмотрели медики.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, ранее в Здолбунове Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте.