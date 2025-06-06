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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Николаеве во время отдыха утонул ребенок

Тело девушки вытащили водолазы. Как именно произошла трагедия, выясняют правоохранители.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ребенок утонул во время отдыха

Ребенок утонул во время отдыха

В Николаеве, в микрорайоне Намыв, во время отдыха компании подростков на воде исчезла 15-летняя девушка. Ее тело позже обнаружили в водоеме.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшей девушки обнаружили водолазы в 50 метрах от берега.

Еще одну, 13-летнюю девочку, успел спасти местный житель. Позже ее осмотрели медики.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Здолбунове Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и скончался на месте.

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