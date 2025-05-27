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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Чернігівщині з річки дістали тіло 15-річного підлітка: подробиці трагедії

Тіло 15-річного хлопця знайшли у річці Чибриж.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Рятувальники

Рятувальники / © ДСНС

Трагічний випадок стався в місті Городня на Чернігівщині — з річки Чибриж рятувальники дістали тіло 15-річного підлітка.

Про це повідомляє ДСНС.

Інформація про виявлення тіла у водоймі надійшла до рятувальників у неділю. Надзвичайники прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання підняли тіло на поверхню.

Наразі усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Чи потонув хлопець випадково, чи є інші обставини — поки невідомо.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути особливо обережними поблизу водойм, а батьків — не залишати дітей без нагляду під час відпочинку на воді. Тепла погода та канікули часто створюють ілюзію безпеки, однак вода лишається однією з головних загроз у літній період, особливо для дітей.

Більшість трагедій можна було б уникнути, дотримуючись простих правил: не заходити у воду в нетверезому стані, не пірнати в незнайомих місцях, не купатися у заборонених зонах та не залишати дітей без нагляду.

Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків».

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