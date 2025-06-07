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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Тернополе и Днепре ночью раздались взрывы

Города находились под атакой вражеских БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Тернополе

Взрывы в Тернополе / © ТСН.ua

В Тернополе и Днепре в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное.

«В Тернополе слышны звуки взрывов, вероятно, работает ПВО», — сообщили корреспонденты Общественного.

Позже корреспонденты издания сообщили о серии новых взрывов в Тернополе.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных беспилотников.

Кроме. того, издание сообщило о серии взрывов в Днепре, где также происходит атака враждебных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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