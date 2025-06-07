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- Украина
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В Тернополе и Днепре ночью раздались взрывы
Города находились под атакой вражеских БПЛА.
В Тернополе и Днепре в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное.
«В Тернополе слышны звуки взрывов, вероятно, работает ПВО», — сообщили корреспонденты Общественного.
Позже корреспонденты издания сообщили о серии новых взрывов в Тернополе.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных беспилотников.
Кроме. того, издание сообщило о серии взрывов в Днепре, где также происходит атака враждебных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.