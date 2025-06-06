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Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо
Повітряна тривога на Рівненщині тривала понад чотири години.
Вночі проти п’ятниці, 6 червня, у Рівненській області сталися вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні спрацювали сили ППО.
Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
“На Рівненщині працювала ППО. Маємо збиття повітряних цілей ворога. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб”, - наголосив чиновник.
З його слів, за попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Зауважимо, у Рівненській області тривога тривала від 00:54 до 05:27. Військові попереджали про рух ракет.
Нагадаємо, РФ вночі бомбила Україну за допомогою дронів, крилатих та балістичних ракет. Окупанти також запустили крилаті ракети з моря та зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.