ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2580
Час на прочитання
1 хв

Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо

Повітряна тривога на Рівненщині тривала понад чотири години.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Вночі проти п’ятниці, 6 червня, у Рівненській області сталися вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“На Рівненщині працювала ППО. Маємо збиття повітряних цілей ворога. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб”, - наголосив чиновник.

З його слів, за попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Зауважимо, у Рівненській області тривога тривала від 00:54 до 05:27. Військові попереджали про рух ракет.

Нагадаємо, РФ вночі бомбила Україну за допомогою дронів, крилатих та балістичних ракет. Окупанти також запустили крилаті ракети з моря та зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2580
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie