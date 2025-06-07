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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
БпЛА на півночі Сумщини — курс південно-західний.
БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини — курс на Вінничину.
БпЛА на Чорноморськ/Одесу.
БпЛА на півдні Сумщини — курс на Полтавщину.
Основна маса шахедів у північних та центральних областях України — в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Харківській та Кіровоградській!
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.
Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.