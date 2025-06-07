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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

  • БпЛА на півночі Сумщини — курс південно-західний.

  • БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини — курс на Вінничину.

  • БпЛА на Чорноморськ/Одесу.

  • БпЛА на півдні Сумщини — курс на Полтавщину.

Основна маса шахедів у північних та центральних областях України — в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Харківській та Кіровоградській!

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.

Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.

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