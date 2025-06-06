У РНБО зробили моторошне попередження для Заходу

Війна Росії проти України

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У РНБО висловилися про небажання Заходу зупинити РФ. Там наголошують: наслідки будуть гірші.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Країни, які не здатні чи не хочуть зупинити агресора, відкидають мораль, навіть не уявляють скільки їхніх громадян загине в більш жорстокій війні у майбутньому. Так вже було для західної цивілізації”, — написав він.

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Раніше Коваленко прокоментував заяви російської сторони про спецоперацію “Павутина”, яку Україна здійснила в тилу РФ, уразивши стратегічну авіацію. Проте російська пропаганда стверджує, що усе це — справа рук НАТО.

«Доволі смішно спостерігати, як російські пропагандисти і різні „філософи“ для Заходу типу Дугіна, шоковані операцією „Павутина“, намагаються доводити, що це все зробило НАТО. Постійне намагання заперечувати субʼєктність України все більше виставляє росіян посміховиськом не тільки для зовнішньої, але і внутрішньої аудиторії. Втім, помітна відсутність координації, коли частина воєнкорів пише про прогрес України, а інші пропагандисти видумують дурню про НАТО», — завершив керівник РНБО.