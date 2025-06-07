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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
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Визначилися фіналісти Roland Garros-2025: хто побореться за трофей

Вирішальний матч ґрунтового мейджора серед чоловіків відбудеться 8 червня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Яннік Сіннер

Яннік Сіннер / © Associated Press

Стали відомі імена обох фіналістів Roland Garros-2025 в чоловічому одиночному розряді.

До вирішального матчу турніру пробилися іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер.

У півфіналі Алькарас (№2 ATP) переміг італійця Лоренцо Музетті (№7 ATP), який не дограв поєдинок через травму – 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 (відмова).

В іншому півфіналі Сіннер (№1 ATP) обіграв серба Новака Джоковича (№6 ATP) – 6:4, 7:5, 7:6.

Чоловічий фінал Roland Garros-2025 відбудеться в неділю, 8 червня.

Чинним чемпіоном турніру є Алькарас, який торік у фіналі здолав німця Александра Звєрєва.

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Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки жіночого одиночного турніру Roland Garros-2025.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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