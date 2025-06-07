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Украину атакуют враждебные БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
БпЛА на севере Сумщины — курс юго-западный.
БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины — курс на Винничину.
БпЛА на Черноморск/Одессу.
БПЛА на юге Сумщины — курс на Полтавщину.
Основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины — в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Кировоградской!
Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек.
Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.