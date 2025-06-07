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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют враждебные БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • БпЛА на севере Сумщины — курс юго-западный.

  • БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины — курс на Винничину.

  • БпЛА на Черноморск/Одессу.

  • БПЛА на юге Сумщины — курс на Полтавщину.

Основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины — в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Кировоградской!

Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.

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