Украину атакуют враждебные БПЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 7 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

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БпЛА на севере Сумщины — курс юго-западный.

БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины — курс на Винничину.

БпЛА на Черноморск/Одессу.

БПЛА на юге Сумщины — курс на Полтавщину.

Основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины — в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Кировоградской!

Ранее сообщалось, что в результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пятерых человек.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.