ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
924
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Харків: під завалами підприємства шукають людей

Цієї ночі російські війська здійснили один з наймасштабніших ударів по Харкову.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Харків.

Харків. / © Олег Синєгубов

У Харкові вночі 7 червня сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“На території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній”, - йдеться у повідомленні.

Через удари росіян на підприємстві виникла масштабна пожежа. Наразі на місці “прильотів” триває пошуково-рятувальна операція.

Відомо також про п’ятьох травмованих працівників - три жінки та двоє чоловіків.

За даними обласної військової адміністрації, у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. "Прильоти" були у двох районах - Київському та Основ'янському. Ворог застосував три ракети, п’ять КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА.

Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова. У Київському районі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у цивільне підприємство. Також удари сталися по житлових будинках у центральному та Основ’янському районах міста.

Через російський комбінований удар загинуло троє людей у Харкові. Понад 20 осіб отримали травми.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie