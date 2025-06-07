Масована атака на Харків: під завалами підприємства шукають людей

Харків. / © Олег Синєгубов

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У Харкові вночі 7 червня сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“На території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній”, - йдеться у повідомленні.

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Через удари росіян на підприємстві виникла масштабна пожежа. Наразі на місці “прильотів” триває пошуково-рятувальна операція.

Відомо також про п’ятьох травмованих працівників - три жінки та двоє чоловіків.

За даними обласної військової адміністрації, у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. "Прильоти" були у двох районах - Київському та Основ'янському. Ворог застосував три ракети, п’ять КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА.

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Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова. У Київському районі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у цивільне підприємство. Також удари сталися по житлових будинках у центральному та Основ’янському районах міста.

Через російський комбінований удар загинуло троє людей у Харкові. Понад 20 осіб отримали травми.

Дата публікації 20:56, 06.06.25 Кількість переглядів 59 Завали досі розбирають! ТСН наживо з Києва після російськоих ударів!