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Масована атака на Харків: під завалами підприємства шукають людей
Цієї ночі російські війська здійснили один з наймасштабніших ударів по Харкову.
У Харкові вночі 7 червня сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
“На території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній”, - йдеться у повідомленні.
Через удари росіян на підприємстві виникла масштабна пожежа. Наразі на місці “прильотів” триває пошуково-рятувальна операція.
Відомо також про п’ятьох травмованих працівників - три жінки та двоє чоловіків.
За даними обласної військової адміністрації, у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. "Прильоти" були у двох районах - Київському та Основ'янському. Ворог застосував три ракети, п’ять КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА.
Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова. У Київському районі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у цивільне підприємство. Також удари сталися по житлових будинках у центральному та Основ’янському районах міста.
Через російський комбінований удар загинуло троє людей у Харкові. Понад 20 осіб отримали травми.