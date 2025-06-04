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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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ЄС запускає механізм повернення українців додому: що відомо

Перші такі центри мають з’явитися в Німеччині та Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українські біженці

Українські біженці

Європейський Союз розпочав підготовку до нового етапу — повернення українців додому після завершення війни. Наразі у країнах ЄС проживає близько 4,3 мільйона українців, більшість — у Польщі, Німеччині та Чехії. Вони перебувають там відповідно до програми тимчасового захисту, що надає право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Про це пише Politico.

Програму вже кілька разів продовжували, і тепер Брюссель починає розробку плану організованого повернення громадян України додому. За словами європейських чиновників, цей процес має бути максимально обережним і координованим, щоб не спричинити різкого соціального навантаження ані на Україну, ані на держави ЄС.

«Більше за все Україні потрібні її люди», — підкреслив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер. — «Ми повинні допомогти українцям приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього».

Щоб зробити цей перехід безпечним та обдуманим, Єврокомісія рекомендує створити спеціальні «центри єдності» в країнах-членах ЄС. Вони надаватимуть:

  • консультації щодо повернення,

  • підтримку у працевлаштуванні в Україні або в країні перебування,

  • мовні курси та культурні заходи.

Тимчасовий захист для українців буде продовжено ще на рік — до березня 2027 року. Після цього країни ЄС повинні будуть забезпечити перехід громадян України на інший правовий статус. Для деяких категорій громадян, таких як вагітні, хворі або родини з дітьми, планують запровадити спрощені механізми.

Нагадаємо, наприкінці травня в Австрії завершилося обов’язкове медичне страхування для українських біженців. Втім, практичні наслідки наразі незначні, адже діє шеститижневий перехідний період до 12 липня, протягом якого зберігається право на натуральні виплати — тобто на візити до лікаря та медикаменти.

Українці, які перебувають у скрутному фінансовому становищі або офіційно працюють, залишаються застрахованими незалежно від завершення обов’язкової програми.

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