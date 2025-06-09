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Дроны разбомбили завод в Чебоксарах: какой удар понесла армия РФ
Сегодня с утра дроны поразили российский завод в Чебоксарах.
Сегодня утром неизвестные дроны поразили завод АО «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах РФ. Предприятие остановило работу.
Об этом пишет ASTRA.
Известно, что именно здесь производится ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы — антенны «Комета».
Местные паблики Чебоксар пишут, что около 3 ночи в городе раздались «два мощных звука, похожих на взрыв».
«Клубы черного дыма встали над городом. До этого предшествовал громкий звук двигателя», — говорится в сообщении.
Завод «ВНИИР-Прогресс» входит в холдинг АБС Электро и годами производил аппаратуру двойного назначения: от электронных модулей до полноценных РЭБ-защитных систем.
В 2022 г. именно это предприятие было идентифицировано как производитель «Кометы» после разборки трофейного БпЛА.
Напомним, в ночь на 8 июня дроны атаковали химкомбинат «Азот» в Тульской области.